Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 554: Was gibt es Neues? - Classics
43 Min.Folge vom 26.06.2025
Das Beste und Lustigste aus mittlerweile über 500 Sendungen der beliebten Freitagabendshow. Oliver Baier und seine Rateteams haben schon so oft gute Laune und Wissen verbreitet, dass es an der Zeit ist, die witzigsten Sendungen, interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus den vergangenen Jahren noch einmal zu sehen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was gibt es Neues?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1