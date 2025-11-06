Was gibt es Neues?
Folge 572: Was gibt es Neues?
Für das Rateteam Alex Kristan, Eva Maria Marold, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, Isabell Pannagl und Viktor Gernot dreht sich diesmal alles um Billy, den Bären. Wer eine Umarmung von diesem übergroßen Kuscheltier möchte, muss aber zuerst die Frage nach dem „Dornröscheneffekt“ richtig beantworten. Oliver Baier bekommt Ideen zu hören, die vielfältig und absurd gleichermaßen sind. Besonders turbulent wird es bei der Frage, mit welcher Bitte sich Lego an die Polizei einer Kleinstadt in den USA wandte: „Hanf-Lego“ und „Fußschmerz-Klagen“ sorgen für Lachkrämpfe im Rateteam. Proschat Madani stellt in dieser Woche die Promifrage: Sie möchte wissen, worum es sich bei einer „Seitenrolle“ handelt. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
