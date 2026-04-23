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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

ORF1Staffel 2026Folge 606vom 23.04.2026
Was gibt es Neues?

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Was gibt es Neues?

Folge 606: Was gibt es Neues?

41 Min.Folge vom 23.04.2026

Alex Kristan, Caroline Athanasiadis, Berni Wagner, Chrissi Buchmasser und Viktor Gernot rätseln über ein Buch, das in den USA nur mit Handschuhen angefasst werden durfte. Auch eine "Losungstapete" sorgt für Fragen. Das "Ding der Woche" überrascht das Team, ebenso wie die Promifrage von Autorin Barbara Blaha zum "Respektblatt". Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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