Was ich glaube: Gott und seine RolleJetzt kostenlos streamen
Was ich glaube
Folge 24: Was ich glaube: Gott und seine Rolle
6 Min.Folge vom 08.06.2023
Welche Rolle spielt Gott im Leben der Menschen? Für die TV-Serie „Was glaubt Österreich?“ hat die ORF-Journalistin Clara Akinyosoye in Salzburg mit zwei Studentinnen und in Wien mit Gästen des Armen- und Obdachlosenwirtshaus s’Häferl über Gott gesprochen.
