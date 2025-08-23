Was ich glaube: Evangelisches ErinnernJetzt kostenlos streamen
Was ich glaube
Folge 83: Was ich glaube: Evangelisches Erinnern
6 Min.Folge vom 23.08.2025
Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, Leonhard Jungwirth, Kirchenhistoriker, und Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche A.B., sprechen über: "Evangelisches Erinnern". Bildquelle: ORF
