Was ich glaube: Evangelisches Erinnern

ORF2Staffel 1Folge 83vom 23.08.2025
Folge 83: Was ich glaube: Evangelisches Erinnern

6 Min.Folge vom 23.08.2025

Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, Leonhard Jungwirth, Kirchenhistoriker, und Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche A.B., sprechen über: "Evangelisches Erinnern". Bildquelle: ORF

