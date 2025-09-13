Was lachen Sie?
Folge 2: Was lachen Sie? (2/2)
60 Min.Folge vom 13.09.2025
Erwin Steinhauer und Heinz Marecek lassen die legendären "Doppelconferencen" wieder aufleben. Eine legendäre Sketchparade bei der auch andere Stars der Bühne wie u.a. Elfriede Ott, Kurt Sobotka und Ernst Doczy mitwirken. Ein Kabarett mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener. Bildquelle: ORF/Ali Schafler
