Was schätzen Sie..?
Folge vom 17.06.2025: Was schätzen Sie..?
46 Min.Folge vom 17.06.2025
Neben einem funktionstüchtigen Polyphon sowie einer Eisentruhe mit einer sensationellen Vorgeschichte werden in dieser Ausgabe von "Was schätzen Sie …?" auch ein originales Drehbuch des Films "Der dritte Mann" und ein historisches Kirchengesetzbuch geschätzt. Karin Höfler und Gerhard Strassgschwandtner betreiben gemeinsam das "Dritte Mann Museum" in Wien. Bildquelle: ORF/Clever Contents
