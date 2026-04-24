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Was wirklich geschah

Was wirklich geschah - Folge 6

WELTFolge vom 24.04.2026
Was wirklich geschah - Folge 6

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Was wirklich geschah

Folge vom 24.04.2026: Was wirklich geschah - Folge 6

45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

In dieser Folge werden drei reale Katastrophen forensisch rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete im Silo? Welche Schwäche ließ die Estonia sinken? Und was führte zur Explosion der Bohrinsel Piper Alpha - dem tödlichsten Offshore-Unglück der Geschichte? Expertenanalysen decken erschreckende Details auf.

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