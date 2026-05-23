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Was wirklich geschah

Was wirklich geschah - Folge 7

WELTFolge vom 23.05.2026
Was wirklich geschah - Folge 7

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Was wirklich geschah

Folge vom 23.05.2026: Was wirklich geschah - Folge 7

45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Eine Sommernacht wird zum Alptraum: Im kanadischen Lac-Mégantic entgleist ein mit Rohöl beladener Güterzug und geht in Flammen auf. 47 Menschen sterben, die Innenstadt wird verwüstet. Die Katastrophe wirft viele Fragen auf. Wieso blockierte die Ever Given, eines der größten Containerschiffe der Welt, den Suezkanal für sechs Tage? Und warum fliegt im US-Bundesstaat Georgia eine Zuckerraffinerie in die Luft? Experten rekonstruieren Katastrophen - unterstützt von modernsten 3D-Grafiken.

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