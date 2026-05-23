Was wirklich geschah - Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge vom 23.05.2026: Was wirklich geschah - Folge 8
45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Im März 2011 erlebt Japan den Super-GAU: Das an der Küste gelegene Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wird von einem Tsunami getroffen, es kommt zur Kernschmelze. 100.000 Menschen werden evakuiert. Doch die Mega-Katastrophe hätte verhindert werden können. Außerdem: Welche Fehlentscheidungen führten im Vietnamkrieg an Bord des Flugzeugträgers USS Forrestal zum Tod von 134 Seeleuten? Und: Wie konnte ein Turmdrehkran beim Bau eines Wolkenkratzers in New York umstürzen und dabei fünf Menschen töten?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt