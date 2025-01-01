We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 70: Unser Kampf gegen den Ruin
21 Min.
Die Akkus sind verzweifelt, denn trotz des neuen Jobs von Mutter Hülya, reicht das Geld nicht aus. Ihr Haus soll zwangsversteigert werden und Tochter Dilara leidet unter der Situation: In der Schule bekommt das Mädchen keinen Fuß auf den Boden.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
