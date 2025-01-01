We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 75: Mami und das Freudenhaus
21 Min.
Tagsüber ist Trixie Hübschmann liebevolle Mama - nachts Prostituierte auf den Strassen Berlins. Ihre 12-jährige Tochter Romy und ihr 15-jähriger Sohn Paul bleiben alleine zu Hause. Nachbarin Beate hilft, wenn alles zuviel wird.
