Staffel 2Folge 76
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 76: Familie Plath: Bei uns kracht's auch mal
22 Min.
Familie Schlegel-Plath ist eine Patchwork-Familie. Da Bernd, der neue Freund von Mutter Kerstin, von ihren leiblichen Kindern noch nicht ganz als Vater akzeptiert wird, widmet er seine Zeit hauptsächlich den gemeinsamen Kindern. Auch wenn aus diesem Grund nicht immer Harmonie herrscht - glücklich ist Familie Schlegel-Plath trotzdem.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
