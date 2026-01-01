Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Bloß nicht aufgeben

ProSiebenStaffel 2Folge 77
Bloß nicht aufgeben

Bloß nicht aufgebenJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 77: Bloß nicht aufgeben

22 Min.

Birgit Fischer-Tetik ist allein erziehende Mutter von vier Kindern. Zweimal hat sie Zwillinge bekommen - alles Mädchen. Für die Erziehung ihrer Töchter musste sie ihren Job aufgeben und wurde zur Hartz-IV-Empfängerin. Nun sind die Kinder groß, und Birgit möchte wieder arbeiten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen