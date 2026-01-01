We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 77: Bloß nicht aufgeben
22 Min.
Birgit Fischer-Tetik ist allein erziehende Mutter von vier Kindern. Zweimal hat sie Zwillinge bekommen - alles Mädchen. Für die Erziehung ihrer Töchter musste sie ihren Job aufgeben und wurde zur Hartz-IV-Empfängerin. Nun sind die Kinder groß, und Birgit möchte wieder arbeiten ...
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben