Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Fünf Rheinländer in Niederbayern

ProSiebenStaffel 2Folge 78
Fünf Rheinländer in Niederbayern

Fünf Rheinländer in NiederbayernJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 78: Fünf Rheinländer in Niederbayern

20 Min.

Jogwich ist 16 Jahre alt. Vor drei Jahren ist sie mit ihren Eltern und Geschwistern von Essen ins niederbayerische Hengersberg gezogen. Bis auf 400 Quadratmeter eigenen Wohnraum bietet das Kleinstadt-Leben für einen Teenager kaum Vorteile. Auch ihr zwölfjähriger Bruder findet sich schwer zurecht. Nur der kleine Markus hat den Vorteil, sich an Essen nicht mehr erinnern zu können: Für ihn ist das "Dorfleben" normal. Trotzdem hält die Familie zusammen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen