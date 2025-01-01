Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 80
22 Min.

Familie Haberger aus Hamburg will so nicht mehr weiter machen: Mutter Masha arbeitet als Musical-Darstellerin in der Schweiz. Vater Timmy kümmert sich um die Söhne Paul und Anatol. Doch die drei Männer vermissen ihre Frau. Daher nimmt Masha jetzt an einem Casting für Musical-Rollen in Hamburg Teil, und "We are Family" ist dabei ...

ProSieben
