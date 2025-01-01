Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 88: Mutter mit 42 Jahren

21 Min.

Arno und Caroline genießen ihr spätes Liebesglück, das vor 14 Monaten von einem Baby gekrönt wurde. Die Eheleute waren beide schon über 40, als Pauline zur Welt kam. Heute sagen sie: "Pauline ist unser Jungbrunnen. Mit der Kleinen erleben wir wieder Dinge, die wir schon lange vergessen hatten."

