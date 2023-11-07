We Are Family!
Folge vom 07.11.2023: Familie Stitz
45 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 6
Annas Tochter Mia soll ein größeres Zimmer bekommen. Deshalb plant sie mit ihrem Lebensgefährten Olli, ihr gemeinsames Schlafzimmer in zwei Räume zu teilen. Dafür muss Familie Stitz eine Trockenbauwand errichten. Können sie das Projekt mit viel handwerklichem Geschick aber ohne professionelle Hilfe stemmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1