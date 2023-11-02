We Are Family!
Folge vom 02.11.2023: Familie Yegin
44 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6
Familie Yegin wohnt in Köln Hürth. Die Teeny-Schwestern teilen sich ein Kinderzimmer, ihr Bruder Cem hat sein eigenes Reich. Total ungerecht, finden die Mädchen. Jetzt wird immerhin renoviert, damit mehr Ordnung und Platz entsteht. Und die beiden Töchter wachsen in Sachen Handwerkertalent über sich hinaus.
