Weber & Breitfuß: Im Wald
Weber & Breitfuß
Folge 3: Weber & Breitfuß: Im Wald
Zwei Freunde, ein Sturm, eine Hütte – und jede Menge Chaos: Was als gemütlicher Ausflug beginnt, wird für Mike Weber und Ingenieur Breitfuß zu einer wilden Nacht im Wald – samt Hüttengaudi der anderen Art. Inhalt: Mike Weber (Alfred Dorfer) ist mit dem Mountainbike unterwegs, Ing. Breitfuß (Roland Düringer) sucht Schwammerl. Doch was als harmloser Ausflug beginnt, endet chaotisch: Ein Jäger (Johannes Silberschneider) warnt vor der Dunkelheit, ein ausgesetzter Hund sorgt für Aufregung – und dann zieht auch noch ein Unwetter auf. Die beiden suchen Zuflucht in einer einsamen Hütte im Wald – und das war wohl keine gute Idee. Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
