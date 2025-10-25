Weber & Breitfuß: In der PolitikJetzt kostenlos streamen
Weber & Breitfuß
Folge 4: Weber & Breitfuß: In der Politik
Ein Politiker mit Vergangenheit, großen Plänen und einem kleinen Problem. Weber und Breitfuß sollen die Sache regeln - doch was schiefgehen kann, geht garantiert schief – und das mit Ansage. Inhalt: Der ehrgeizige Umweltstadtrat Dr. Markus Schallburger (Hary Prinz) wähnt sich schon auf dem Weg ins Bürgermeisteramt – bis Politikberater Rupert Fussl (Jakob David) ihn unsanft an eine alte Geschichte erinnert. Ein verjährter Fall von Beamtenbestechung könnte alles zunichtemachen. Um den belastenden Akt verschwinden zu lassen, sollen ausgerechnet Weber und Breitfuß ran – das Chaos ist vorprogrammiert. Besetzung: Alfred Dorfer (Weber) Roland Düringer (Breitfuß) Hary Prinz (Dr. Schallburger) Nina Proll (Sandmann) Monica Weinzettl (Frau Schallburger) David Jakob (Fussl) Johannes Silberschneider (Archivar) Andrea Händler (Brandl-Kortner) Robert Reinagl (Josef Prödl) Julia Edtmeier (Observierungsbeamtin #1) Rina Juniku (Observierungsbeamtin #2) Stefan Puntigam (BKA Beamter 2) Patrick Seletzky (BKA Beamter 1) Regie: Peter Payer Drehbuch: Alfred Dorfer und Roland Düringe Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
