Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Iruma hat sich eingewöhnt!

CrunchyrollStaffel 1Folge 23
Iruma hat sich eingewöhnt!

Iruma hat sich eingewöhnt!Jetzt kostenlos streamen

Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Folge 23: Iruma hat sich eingewöhnt!

24 Min.Ab 12

Suzuki ist einfach zu gut für diese Welt, der 14-Jährige lehnt keinen Gefallen ab. Doch als er plötzlich von einem Dämon adoptiert wird, der sich als sein "Großvater" entpuppt, landet er mitten in einer Schule voller Monster! Zwischen Höllenunterricht, gefährlichen Mitschülern und seinem Doppelleben als "Undercover-Appetithappen" erwartet ihn das verrückteste Abenteuer seines Lebens.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weclome to Demon School! Iruma-Kun
Crunchyroll
Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Weclome to Demon School! Iruma-Kun

Alle 2 Staffeln und Folgen