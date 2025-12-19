Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weihnachten bei uns Dahoam

Weihnachten bei uns Dahoam

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 19.12.2025
Weihnachten bei uns Dahoam

Weihnachten bei uns DahoamJetzt kostenlos streamen

Weihnachten bei uns Dahoam

Folge 1: Weihnachten bei uns Dahoam

45 Min.Folge vom 19.12.2025

Weihnachten bedeutet Zeit mit den Liebsten und jede Familie feiert auf ihre eigene Art. Besonders auf dem Land wird viel gesungen, gebacken und gemütlich zusammengesessen. Da kommt selbst der größte Weihnachtsmuffel in Stimmung! Mit etwas Schnee wird das Fest perfekt. In dieser Doku besucht Wolfgang Niedermair Menschen in verschiedenen österreichischen Regionen und zeigt, wie sie sich auf das große Fest vorbereiten. Bildquelle: ORF/Wolfgang Niedermair

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weihnachten bei uns Dahoam
ORF III
Weihnachten bei uns Dahoam

Weihnachten bei uns Dahoam

Alle 1 Staffeln und Folgen