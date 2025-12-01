Weihnachten in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Weihnachten in Österreich
Folge 2: Weihnachten in Österreich
52 Min.Folge vom 01.12.2025
Mit dem Aufstellen des Adventkranzes beginnt für viele Familien zu Hause die Weihnachtszeit. Eine Zeit voll Traditionen und Bräuchen. Für Silvia Schneider und Armin Assinger geht es in der Sendung "Weihnachten in Österreich" in die Region Bad-Goisern-Gosau-Abtenau, wo ein traditioneller Weihnachtsmarkt mit viel Handwerk, süßen Speisen und leuchtende Kinderaugen auf sie warten. Auf dem Weg dorthin treffen sie ein "Urgestein" der Region und auch Nikolaus und Krampus, die ihnen den Weg weisen, dürfen nicht fehlen. Aus allen neun Bundesländern werden landestypische Bräuche und Traditionen vorgestellt.
