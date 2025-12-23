Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 23.12.2025
Folge 2: Weihnachten mit dem ORF-Friedenslicht

55 Min.Folge vom 23.12.2025

Ina Regen, die Poxrucker Sisters sowie Simone und Charly Brunner feiern mit nationalen und internationalen Gästen den weltweiten Weihnachtsbrauch aus Oberösterreich. Moderator Günther Madlberger empfängt im ORF-Landesstudio in Linz das diesjährige Friedenslichtkind Florian Mitter, Friedenspädagogin Ursula Gamauf-Eberhardt und zahlreiche Helferinnen und Helfer, die das leuchtende Symbol bis zum Heiligen Abend weltweit verbreiten.

