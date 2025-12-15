Weihnachten XXL
Folge 1: Weihnachten XXL
Weihnachten ist schon lange nicht mehr das Fest der Besinnung – im Gegenteil, auch hier gilt das Motto: höher, schneller, weiter. Ein Weihnachtsmarkt in 1.600 Metern Seehöhe und 33 Kilometer Lichterkette in einer Shoppingmall – mit außergewöhnlichen Attraktionen wird die Weihnachtsstimmung vielerorts angefacht. Nur mit der Seilbahn erreichen die Besucher den „höchstgelegenen Adventsmarkt Europas“ – so bezeichnen die Betreiber ihren Weihnachtswald in Ellmau am Wilden Kaiser mitten in den heimischen Alpen. Highlight ist die „Lights-on-Zeremonie“ mit dem feierlichen Einschalten der Beleuchtung und der Drohnenshow. Das alles steht im Dienst einer Umsatzmaximierung, denn Weihnachten ist noch immer ein Milliardengeschäft und eine fix eingepreiste Säule des Jahresvolumens vieler Unternehmen. Eine Reportage über die größten, höchsten, skurrilsten und außergewöhnlichsten Attraktionen rund um das Weihnachtsfest.
