Volvo EX90, Subaru Forester, Kia EV6 Roadtrip

WELT DRIVE

Folge vom 06.03.2026
Volvo EX90, Subaru Forester, Kia EV6 Roadtrip

Volvo EX90, Subaru Forester, Kia EV6 RoadtripJetzt kostenlos streamen

WELT DRIVE

Folge vom 06.03.2026: Volvo EX90, Subaru Forester, Kia EV6 Roadtrip

23 Min. Ab 6

Die neue Generation des Kompakt-SUVs von Porsche wird rein elektrisch angetrieben. Mit dem neuen Antrieb hat sich auch die Entwicklungsarbeit im Vergleich zu bisherigen Verbrenner-Autos gewandelt. Für WELT Drive ist Rennfahrer Tim Schrick am Porsche-Standort in Hemmingen unterwegs, um den Entwicklern beim letzten Feinschliff am ersten Elektro-SUV über die Schulter zu schauen, Probefahrt inklusive!

