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WELT DRIVE

EV Roadtrip Taycan, Elektrobaukasten Electric GT

WELTFolge vom 20.06.2026
EV Roadtrip Taycan, Elektrobaukasten Electric GT

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WELT DRIVE

Folge vom 20.06.2026: EV Roadtrip Taycan, Elektrobaukasten Electric GT

21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Das Magazin „WELT Drive“ widmet sich engagiert, kritisch, aber auch emotional dem Thema Automobil. Hier werden aktuelle Neuerscheinungen auf Herz und Nieren geprüft, ganz gleich ob exotische High-End-Sportwagen, kompakte Stadtautos oder luxuriöse Limousinen. Rennfahrer und Motorexperte Tim Schrick ist für uns auf den schönsten Straßen und Rennstrecken dieser Welt unterwegs. Im Fokus stehen außergewöhnliche Menschen und ihre Liebe zum Automobil. Diese Blech-Geschichten gehen unter die Haut.

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