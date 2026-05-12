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WELT DRIVE

Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt, Opel Frontera

WELTFolge vom 12.05.2026
Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt, Opel Frontera

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WELT DRIVE

Folge vom 12.05.2026: Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt, Opel Frontera

23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Seit über 130 Jahren ist das Cockpit die Kommandozentrale des Automobils, und genau wie bei der Technik hat sich auch in der Bedienung einiges verändert. Früher stand Klarheit und Funktion im Vordergrund, heute ist es vor allem Entertainment und Vernetzung. Zusammen mit Rennfahrer Tim Schrick und VW-Designer Andreas Mindt gehen wir in der Autostadt in Wolfsburg auf die Suche nach dem perfekten Cockpit.

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