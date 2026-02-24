Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELT DRIVE

Opel Frontera, Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt

WELTStaffel 25Folge 109vom 24.02.2026
Opel Frontera, Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt

Folge 109: Opel Frontera, Cockpit Entwicklung mit VW Designer Andreas Mindt

23 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 6

Bei WELT Drive dreht sich alles um das Automobil. Ob das neueste Modell oder klassische Oldies - alle Fahrzeuge werden auf Herz und Nieren geprüft.

