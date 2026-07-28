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WELT DRIVE

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WELTFolge vom 28.07.2026
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Folge vom 28.07.2026: WELT Drive

11 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Automobile Leidenschaft trifft moderne Technik: Beim Bilster Berg Oldtimer Festival entdeckt Tim Schrick historische Rennwagen, seltene Prototypen und faszinierende Geschichten aus der Welt klassischer Fahrzeuge. Außerdem nimmt er den Kia Seltos genauer unter die Lupe. Das Kompakt-SUV will mit Design, Platzangebot und Technik überzeugen. Wie schlägt sich der Herausforderer im Vergleich zur etablierten Konkurrenz?

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