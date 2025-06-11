Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: Rätsel um Luxus-Yacht - Protokoll einer Tragödie

ORF2Staffel 1Folge 102vom 11.06.2025
WELTjournal: Rätsel um Luxus-Yacht - Protokoll einer Tragödie

Weltjournal

Folge 102: WELTjournal: Rätsel um Luxus-Yacht - Protokoll einer Tragödie

47 Min.Folge vom 11.06.2025

Die Bergung der als unsinkbar geltenden Luxus-Yacht ‚Bayesan’ vor Sizilien wird zum dramatischen Unterfangen. Sieben Menschen starben, darunter Tech-Milliardär Mike Lynch. War es ein Konstruktionsfehler oder der brutale Sturm? Das WELTjournal deckt die Hintergründe dieser Tragödie auf und fragt: Was lernen wir in Zeiten extremer Wetterereignisse? Bildquelle: ORF/Silverlining TV/

