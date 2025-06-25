Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal: NATO - alte Freunde, neue Fronten

ORF2Staffel 1Folge 103vom 25.06.2025
51 Min.Folge vom 25.06.2025

Beim NATO-Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni stehen die Finanzierung und der Ausbau der Aktionsfähigkeit der Militärallianz im Fokus. US-Präsident Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit offen mit einem Austritt aus der NATO gedroht, falls die Bündnispartner ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. Das WELTjournal zeigt, wie die NATO seit ihrer Gründung vor 76 Jahren die Sicherheitspolitik Europas prägt. Mit der sogenannten Ost-Erweiterung nach dem Zerfall der Sowjetunion ist sie von 12 auf aktuell 32 Mitgliedsstaaten angewachsen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat sie in ein tiefes Dilemma gestürzt. Die Doku beleuchtet unter anderem den vielzitierten Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der den sogenannten Bündnisfall regelt, aber alles andere als bindend ist. Gestaltung: David Holland und Jan N. Lorenzen Bildquelle: ORF/Autentic

