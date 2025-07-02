Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: USA/El Salvador - Abschiebungen ins Hochsicherheitsgefängnis

ORF2Staffel 1Folge 104vom 02.07.2025
WELTjournal: USA/El Salvador - Abschiebungen ins Hochsicherheitsgefängnis

WELTjournal: USA/El Salvador - Abschiebungen ins HochsicherheitsgefängnisJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 104: WELTjournal: USA/El Salvador - Abschiebungen ins Hochsicherheitsgefängnis

26 Min.Folge vom 02.07.2025

Im berüchtigten CECOT-Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador landen zunehmend Migranten und mutmaßliche Bandenmitglieder, die US-Präsident Trump trotz Gerichtsbeschluss abschieben lässt. Die Reportage zeigt ein System extremer Haftbedingungen, Masseninhaftierungen und fragwürdiger Deals zwischen den USA und El Salvador. Bildquelle: ORF/Arte

