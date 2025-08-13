WELTjournal: Aufgewachsen in Afghanistan - 20 Jahre ohne FriedenJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 110: WELTjournal: Aufgewachsen in Afghanistan - 20 Jahre ohne Frieden
Die preisgekrönte Dokumentation zeigt den Alltag der nun bereits zweiten Generation, die in Afghanistan heranwächst und nichts anderes kennt als Krieg, Flucht, Hunger und Unterdrückung. Inhalt: Vier Jahre ist es her, dass die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben. Die USA, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Truppen geschickt hatten um die Taliban zu vertreiben, waren 2021, nach 20 Jahre Einsatz, ohne Erfolg abgezogen. Das "WELTjournal" zeigt die Geschichte des afghanischen Buben Mir Hussain, der in diesen zwei Jahrzehnten groß geworden ist und inzwischen selbst drei Kinder hat. Während der ganzen Zeit hat ihn ein Kamerateam begleitet: an seiner Flucht vor Hunger und Krieg, der kurzen Schulzeit, der schweren Arbeit am Feld und in der Kohlemine. Die preisgekrönte Dokumentation von Phil Grabsky und Shoab Sharifi steht für die nun schon zweite Generation, die in Afghanistan heranwächst und nichts anderes kennt als Krieg und Unterdrückung. Bildquelle: ORF/Autentic
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick