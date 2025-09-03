WELTjournal: Netanjahu - die Anklage des Internationalen StrafgerichtshofsJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 113: WELTjournal: Netanjahu - die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs
Haftbefehl gegen Israels Premier: Der Internationale Strafgerichtshof wirft Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Galant Kriegsverbrechen in Gaza vor. Die Doku beleuchtet die Hintergründe dieser historischen Anklage. Inhalt: Gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Yoav Galant ist seit November 2024 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs IStGH ausgeschrieben. Der IStGH wirft ihnen vor, für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Krieges in Gaza verantwortlich zu sein. Der Haftbefehl gegen Netanjahu ist der erste wegen Kriegsverbrechen gegen den Staatschef eines vom Westen unterstützten demokratischen Landes. Das WELTjournal zeigt, worauf sich die Anschuldigungen des IStGH gegen Netanjahu und Galant stützen. Bildquelle: Yomiuri Shimbun / AP / picturedesk.com | ORF/Dreamway Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick