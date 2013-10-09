WELTjournal: Mein ParisJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 41: WELTjournal: Mein Paris
30 Min.Folge vom 09.10.2013
Mehr als 20 Jahre lebte ORF-Frankreich-Korrespondentin Eva Twaroch (✝2018) in Paris. Als intime Kennerin der Stadt führte sie durch eine Erkundung abseits der gewohnten Touristenpfade. Von den Palästen in den Vorstädten über bodenständige Bistros bis zu den mondänen Bezirken. Sendung; WELTjournal Gestaltung: Eva Twaroch
