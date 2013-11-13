WELTjournal: Mein BerlinJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 43: WELTjournal: Mein Berlin
29 Min.Folge vom 13.11.2013
Die einzige Konstante in Berlin ist der ständige Wechsel. Berlin ist immer im Bau - und im Umbau. ORF-Korrespondent Peter Fritz trifft in seinem Stadtporträt in Berlin einen Mann, der für das Ende der Berliner Mauer gekämpft hat und jetzt dafür kämpft, dass ihre Reste stehen bleiben. Er lernt junge Musiker aus Österreich kennen, die in der Kreativmetropole nach Impulsen suchen, und er findet im ehemaligen "Disneyland der DDR" eine verwunschene Zauberlandschaft mitten in der Stadt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Peter Fritz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weltjournal
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0