WELTjournal: Mein Berlin

ORF2Staffel 1Folge 43vom 13.11.2013
29 Min.Folge vom 13.11.2013

Die einzige Konstante in Berlin ist der ständige Wechsel. Berlin ist immer im Bau - und im Umbau. ORF-Korrespondent Peter Fritz trifft in seinem Stadtporträt in Berlin einen Mann, der für das Ende der Berliner Mauer gekämpft hat und jetzt dafür kämpft, dass ihre Reste stehen bleiben. Er lernt junge Musiker aus Österreich kennen, die in der Kreativmetropole nach Impulsen suchen, und er findet im ehemaligen "Disneyland der DDR" eine verwunschene Zauberlandschaft mitten in der Stadt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Peter Fritz

