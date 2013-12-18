Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal: Mein Rom

ORF2Staffel 1Folge 44vom 18.12.2013
30 Min.Folge vom 18.12.2013

Rom ist eine Stadt, die selbst für ausgewiesene Kenner regelmäßig unentdeckte Winkel zu Tage fördert. Laut, hektisch, immer ein wenig dramatisch und niemals langweilig. Mathilde Schwabeneder gibt einen persönlichen Einblick in den Ort, an dem alle Wege hinführen. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Mathilde Schwabeneder

