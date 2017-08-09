WELTjournal: Mein AthenJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 48: WELTjournal: Mein Athen
31 Min.Folge vom 09.08.2017
Athen gilt als die Wiege der Demokratie. Doch angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise und der rigiden Sparauflagen scheint den Griechen die Kontrolle über ihr Schicksal entglitten zu sein. Seit über zehn Jahren kämpft Griechenland gegen den Bankrott. ORF-Korrespondent Ernst Gelegs berichtet seit Jahren über den Kampf des Landes gegen die Krise. In seinem persönlichen Stadtporträt zeigt er, wie sich Athen im Laufe der Jahre verändert hat. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Ernst Gelegs
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weltjournal
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0