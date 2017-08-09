Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 48vom 09.08.2017
31 Min.Folge vom 09.08.2017

Athen gilt als die Wiege der Demokratie. Doch angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise und der rigiden Sparauflagen scheint den Griechen die Kontrolle über ihr Schicksal entglitten zu sein. Seit über zehn Jahren kämpft Griechenland gegen den Bankrott. ORF-Korrespondent Ernst Gelegs berichtet seit Jahren über den Kampf des Landes gegen die Krise. In seinem persönlichen Stadtporträt zeigt er, wie sich Athen im Laufe der Jahre verändert hat. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Ernst Gelegs

