Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Mein Malta

ORF2Staffel 1Folge 50vom 29.08.2018
WELTjournal: Mein Malta

WELTjournal: Mein MaltaJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 50: WELTjournal: Mein Malta

31 Min.Folge vom 29.08.2018

Der kleine EU-Staat Malta im Mittelmeer an der Schnittstelle zwischen Europa und Afrika ist einer der am dichtesten besiedelten Staaten der Welt. In einem Porträt zeigt Mathilde Schwabeneder unter anderem die Entwicklung der jahrtausendealten Kultur von den Phöniziern über Römer und Normannen bis zu den Kreuzrittern. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Mathilde Schwabeneder

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen