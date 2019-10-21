Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: Mein Prag

ORF2Staffel 1Folge 52vom 21.10.2019
WELTjournal: Mein Prag

Weltjournal

Folge 52: WELTjournal: Mein Prag

30 Min.Folge vom 21.10.2019

Das historische Zentrum Prags ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Architektur ist geprägt von Gotik- und Barockbauten, wie die Prager Burg und die Karlsbrücke mit ihren magischen Figuren, die Wunder wirken sollen. Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs berichtet seit fast 20 Jahren aus Prag. Für das "WELTjournal" fand Gelegs heraus, wie echte böhmische Knödel zubereitet werden und warum tschechisches Bier so süffig ist. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Ernst Gelegs

