Weltjournal
Folge 53: Mein Bagdad
Friedrich Orter zeichnet in persönlichen Erzählungen die Geschichte und Kultur der Stadt am Tigris nach, aus der er jahrelang über den Irakkrieg berichtet hat und die jetzt vom IS bedroht wird. Er zeigt die spirituellen Zentren der Schiiten und der Sunniten in Bagdad, das geplünderte Nationalmuseum und den ehemaligen Palast des hingerichteten Diktators Saddam Hussein ebenso wie den berühmten Bücherbazar in der Mutanabi-Straße und den Modesalon von Bagdads trendigster Designerin. Gemeinsam mit seinem Kameramann Akram Al-Yasiri, der selbst aus Bagdad stammt, hat Fritz Orter viele umkämpfte Tage und bange Nächte in der irakischen Hauptstadt verbracht. Für das "Weltjournal" sind die beiden zu einem Lokalaugenschein zurückgekehrt und erleben Bagdad, einst eine der schillerndsten Metropolen des Nahen Ostens, als eine zerrissene Stadt, in der sich die Menschen um einen Funken normalen Lebens bemühen, während das Land rund um sie auseinanderfällt. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Orter, Friedrich
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