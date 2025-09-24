WELTjournal +: Geiselhaft im Amazonas - Kolumbiens prominente EntführteJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 24.09.2025: WELTjournal +: Geiselhaft im Amazonas - Kolumbiens prominente Entführte
Kolumbien kommt nicht zur Ruhe. Ungeachtet des Friedensprozesses, der den jahrzehntelangen Bürgerkrieg beenden soll, kommt es wieder vermehrt zu Gewalt. Entführungen nehmen wieder zu, sowohl politisch motivierte als auch Entführungen um Lösegeld. Die Dokumentation zeigt das Schicksal der wohl prominentesten Geisel Kolumbiens, Ingrid Betancourt: die damalige Präsidentschaftskandidatin war 2002 von der marxistischen Guerilla-Organisation FARC entführt worden und kam erst nach sechseinhalb Jahre Gefangenschaft im Dschungel wieder frei. Betancourt und ihre ebenfalls entführte Wahlkampfleiterin Clara Rojas berichten über die Bedingungen ihrer Geiselhaft, bei der sie mit dutzenden anderen Entführten hinter Stacheldraht eingesperrt waren. Außerdem kommen ehemalige FARC-Mitglieder, kolumbianische Politiker und Geheimdienstmitarbeiter zu Wort, die Insider-Informationen über die größte Rebellengruppe des Landes preisgeben. Gestaltung: Julie Peyrard und Christophe Astruc Bildquelle: RODRIGO ARANGUA / AFP / und Ivan Valencia / AP / picturedesk.com