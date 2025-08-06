Weltjournal Plus
Folge vom 06.08.2025: WELTjournal +: Mein Tokio
29 Min.Folge vom 06.08.2025
Tokio ist eine sichere, saubere Metropole mit reicher Kultur und lebendigem Nachtleben. Gleichzeitig nehmen Nationalismus unter Jugendlichen und soziale Isolation zu. Inhalt: Tokio gilt als künstlerisches Zentrum und eine der sichersten, saubersten Metropolen Asiens – mit beeindruckender Architektur und vielfältigem Nachtleben. In seinem Porträt "Mein Tokio“ zeigt Weltjournal-Reporter Alexander Steinbach, wie sich Stadt und Gesellschaft seit den 1980ern gewandelt haben. Sorgen bereiten dabei eine zunehmende politische Orientierung der Jugend nach rechts und die wachsende Zahl an Singles. Bildquelle: olafprotze / Lookphotos / picturedesk.com | Kantaro Komiya / AP / picturedesk.com
