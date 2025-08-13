Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal Plus

WELTjournal +: Mein Kabul

ORF2Folge vom 13.08.2025
WELTjournal +: Mein Kabul

WELTjournal +: Mein Kabul

Weltjournal Plus

Folge vom 13.08.2025: WELTjournal +: Mein Kabul

30 Min.Folge vom 13.08.2025

Eine extreme Herausforderung für Kopf, Herz und Seele - so beschreibt der langjährige ORF-Reporter Fritz Orter die afghanische Hauptstadt Kabul. Das WELTjournal zeigt Fritz Orters ungewöhnliches Stadtporträt "Mein Kabul", das noch vor der neuerlichen Machtübernahme der Taliban entstanden und mittlerweile zu einem Zeitdokument geworden ist. Orter zeichnet die bewegte Geschichte und Kultur der Vier-Millionen-Einwohner-Stadt am Hindukusch nach. Bildquelle: ORF

