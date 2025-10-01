WELTjournal: 7. Oktober - das Schicksal von Einheit 414Jetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 117: WELTjournal: 7. Oktober - das Schicksal von Einheit 414
Sie sahen, was kommen würde, doch ihre Hinweise blieben ungehört: Die jungen Soldatinnen der israelischen Einheit 414 warnten früh vor dem Hamas-Angriff, zählten jedoch zu den ersten Opfern. Inhalt: Am 7. Oktober jährt sich der verheerende Angriff der Hamas auf den Süden Israels zum zweiten Mal. Über 1.200 Menschen wurden getötet, 251 in den Gazastreifen verschleppt. Es war das blutigste Massaker in der Geschichte des Landes. Das "WELTjournal" erzählt die Geschichte der Einheit 414, einer Überwachungseinheit der israelischen Armee, in der fast ausschließlich junge Soldatinnen dienten. Sie waren die Ersten, die den bevorstehenden Angriff bemerkten – und sie zählten auch zu den ersten Opfern. 15 von ihnen starben, sieben wurden entführt. Die Doku beleuchtet ihr Schicksal, zeigt erschütternde Originalaufnahmen des Überfalls und versucht gemeinsam mit Überlebenden und Angehörigen zu ergründen, warum die Warnungen nicht ernst genommen wurden. Gestaltung: David Korn-Brzoza Michaël Darmon Bildquelle: ORF/Roche Productions 2025
