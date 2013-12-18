Weltjournal
Folge 44: WELTjournal: Mein Rom
30 Min.Folge vom 18.12.2013
Rom ist eine Stadt, die selbst für ausgewiesene Kenner regelmäßig unentdeckte Winkel zu Tage fördert. Laut, hektisch, immer ein wenig dramatisch und niemals langweilig. Mathilde Schwabeneder gibt einen persönlichen Einblick in den Ort, an dem alle Wege hinführen. Sendung: WELTjournal Gestaltung: Mathilde Schwabeneder
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weltjournal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0