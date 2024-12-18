Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Das Christbaum-Business

ORF2Staffel 1Folge 83vom 18.12.2024
WELTjournal: Das Christbaum-Business

WELTjournal: Das Christbaum-BusinessJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 83: WELTjournal: Das Christbaum-Business

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Alle Jahre wieder sind Weihnachtsbäume ein Riesengeschäft: mehr als 70 Millionen Christbäume werden jedes Jahr in Europa verkauft, allein in Österreich sind es geschätzte 2,4 Millionen. Neunzig Prozent der österreichischen Weihnachtsbäume kommen zwar aus heimischer Produktion, doch das Mutterland der meisten Bäume ist eigentlich Georgien. Dort wachsen die begehrten Nordmann-Tannen, die den europäischen Weihnachtsbäumen ihre Samen spenden. Die Samen im Inneren der Zapfen sind das "Gold Georgiens" und eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten am östlichen Rand von Europa. Pflücker klettern auf bis zu 60 Meter hohe Tannen, um an die wertvollen Zapfen zu kommen. Fast die gesamte europäische Christbaum-Branche ist abhängig vom frischen Saatgut, das dänische und deutsche Großhändler Jahr für Jahr aus Georgien importieren. WELTjournal-Reporterin Ines Pedoth und Victor Apfelbacher beleuchten das lukrative, aber auch riskante Geschäft mit den Zapfen der Nordmann-Tannen. Der Film folgt den Spuren des beliebtesten Weihnachtsbaums der Europäer vom Samen bis zum ausgewachsenen Baum und zeigt Alternativen im Weihnachtsbaum-Business, wie "Fair Trees" oder Bio-Tannenbäume.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 1 Staffeln und Folgen