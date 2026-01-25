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Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion

Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion

ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.01.2026
Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion

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Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion

Folge 1: Weltkarriere einer Lüge - Die Protokolle der Weisen von Zion

53 Min.Folge vom 25.01.2026

Antisemitismus als Verschwörung: Die „Protokolle der Weisen von Zion“ sind eine der wirkungsmächtigsten antisemitischen Fälschungen der Geschichte. Erfunden als Lüge, missbraucht als Propagandawaffe – von den Nationalsozialisten bis zu heutigen Extremisten. Die Doku beleuchtet ihre Wirkungsgeschichte, ihren Einfluss auf Diktatoren und Autokraten von Hitler bis Putin, auf rechtsextremistische und islamistische Netzwerke sowie auf populärkulturelle Trends. Bildquelle: ORF/Blueprint Film GmbH/

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